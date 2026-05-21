В России число личных банкротств выросло почти на 14 процентов

В первом квартале 2026 года российские суды признали несостоятельными 137,5 тысячи граждан, что на 13,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Среди должников преобладают миллениалы — они составляют почти половину от общего числа банкротов. Доля поколения Z за год увеличилась с 15% до 20%, тогда как представителей бэби-бумеров в этой категории стало меньше: с 10% до 7%. Женщины по-прежнему чаще мужчин обращаются к процедуре несостоятельности.

Банкротство - 80 тысяч: Почему современная молодежь не платит по счетам

Такие данные привели участники конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии», сославшись на информацию Федресурса, С момента введения института личного банкротства через эту процедуру прошли свыше 2,2 миллиона человек.

Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с НСН ответил на вопрос, почему россиянам отказывают в процедуре банкротства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Судебные ПриставыСудыБанкротство

Горячие новости

Все новости

партнеры