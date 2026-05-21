В России число личных банкротств выросло почти на 14 процентов
В первом квартале 2026 года российские суды признали несостоятельными 137,5 тысячи граждан, что на 13,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает «Коммерсант».
Среди должников преобладают миллениалы — они составляют почти половину от общего числа банкротов. Доля поколения Z за год увеличилась с 15% до 20%, тогда как представителей бэби-бумеров в этой категории стало меньше: с 10% до 7%. Женщины по-прежнему чаще мужчин обращаются к процедуре несостоятельности.
Такие данные привели участники конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии», сославшись на информацию Федресурса, С момента введения института личного банкротства через эту процедуру прошли свыше 2,2 миллиона человек.
Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с НСН ответил на вопрос, почему россиянам отказывают в процедуре банкротства.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России число личных банкротств выросло почти на 14 процентов
- Устроившего массовое ДТП мажора нашли спящим в ресторане Нижнего Новгорода
- В Афганистане до девяти лет снизили минимальный возраст девочек для брака
- В Госдуме назвали оттягивающий мирные переговоры шаг Украины
- Бороться с навязыванием страховки при перелете предложили громадными штрафами
- Катя Лель высказалась о конфликте Линды и Фадеева
- СМИ: Муфтия Мордовии задержали из-за взятки телефоном
- «Разрывает пространство»: В Госдуме назвали запрет вейпов в Пермском крае поспешным
- Самбурская заявила, что концерты ценнее любых музыкальных премий
- «Обносят, как обычно»: Путин в Кремле пошутил про артистов и шампанское