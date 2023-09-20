ЦБ: Доля рубля в расчетах за экспорт РФ в Африку упала до 12,7%
Африканские страны в июле 2023 года при расчетах с Россией за экспорт резко сократили долю рубля и в основном использовали валюты дружественных стран. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт.
В частности, доля валют дружественных стран в расчетах за экспорт составила 78,8%, доля «недружественных» (в том числе доллара и евро) — 8,5%, при этом она сократилась с 12,6% в июне и 58,9% в мае. Отмечается, что на скачки может влиять небольшой объем торговли России с Африкой — по данным ФТС на июль текущего года, доля континента в общем товарообороте РФ составила 3,7%.
По данным ЦБ, доля рубля при отказе от «недружественных» валют в феврале составляла 82,4%, в марте снизилась до 61,3%, в апреле и мае — до 44,9% и 35,2% соотвественно. При этом в июне доля российской валюты возросла до 48,3%, однако в июле сократилась до 12,7% — минимума за год — на фоне падения курса рубля.
В свою очередь, доля валюты РФ при расчетах за импорт из африканских стран в июле составила 34%, доля долларов и евро — 47,4%, других валют — 18,7%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru