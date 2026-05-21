«Поскольку с детства я занимаюсь народной песней, я рада, что пришла популярность, и теперь я могу поделиться своим народным творчеством с большим количеством людей. Для меня выступление — всегда праздник, я люблю свою работу. Тематика премии в этом году — русский культурный код. Мы, не изменяя себе, обратились к русским традициям, к русским сказкам, поэтому сегодня я в образе Царевны-лебедь», — приводит слова артистки спецкор НСН с премии RU.TV в Москве.

Широкую известность Куртукова получила в 2022 году после выхода сингла «Матушка» (слова и музыка Петра Андреева), за которым последовали «Русская зима», «Глаза», «Родники», «Я любила сокола», «Ромашка‑Василёк», «Одного» и мини‑альбом «У истока» (2024). Песня «Матушка» стала вирусной, попала в топ‑10 Shazam, VK Музыка, Яндекс Музыка и Apple Music, а клип на YouTube набрал более 50 миллионов просмотров.

В 2025 году Куртукова удостоена ряда престижных наград, включая премию «Виктория» (дважды), ЖАРА Music Awards, премию «МУЗ‑ТВ», «Золотой граммофон».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов.

