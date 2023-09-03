Захарова заявила о реальности дедолларизации
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дедолларизация становится реальностью из-за того, что валюта стала проблемной.
«Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Она также отметила, что доллар используют для наказания, сегрегации или превращения жизни других людей в кошмар, отмечает RT.
Ранее президент России Владимир Путин счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году , по данным Путина, она составила 28,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru