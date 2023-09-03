Захарова заявила о реальности дедолларизации

Медведев: 280 тысяч человек приняты на контрактную службу в ВС РФ в 2023 году

СКР: один человек погиб, еще один пропал без вести из-за опрокидывания рыболовецкой лодки в заливе Петра Великого

СМИ: большая группа беспилотников-камикадзе «Герань-2» атаковала порты Дуная в Одесской области

Российские теннисисты Медведев и Рублев вышли в четвертьфинал US Open

Гидрометцентр: в Москве 3 сентября +21…+23, возможен кратковременный дождь