«Предугадываю события!»: Катя Лель рассказала, что замечает мистические знаки
Катя Лель сказала журналистам, что смотрит гороскопы на неделю и даже месяц вперед.
Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала журналистам, что верит в гороскопы и приметы. Слова певицы приводит спецкор НСН.
«Я верю в мистику: она занимает большое место в моей жизни. Буквально каждый день я замечаю какие‑то знаки. Люди, которые меня окружают, тоже нередко сталкиваются с подобными явлениями. Порой я даже могу предугадать события, которые ещё не произошли! Со временем я научилась спокойно реагировать на всё происходящее. Я доверяю Вселенной и считаю, что всё будет так, как и должно быть. Другой вопрос — сумеешь ли ты услышать эти предупреждения. А это, на мой взгляд, очень важно», — сказала артистка на премии RU.TV в Москве.
Певица Катя Лель открыто заявляет о вере в существование инопланетян и НЛО — эта тема регулярно появляется в её интервью и соцсетях. По словам певицы, первый опыт взаимодействия с инопланетянами случился в 16 лет: тогда у неё безболезненно исчезли зубы. Лель утверждает, что их забрали пришельцы для исследования ДНК. После этого, как она считает, у неё проявились сверхспособности.
Ранее Катя Лель в пресс-центре НСН рассказала о том, что накануне получения ею звания заслуженной артистки России она просила у Вселенной знаки о том, что ей делать дальше.
