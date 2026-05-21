В Нижнем Новгороде у устроившего ДТП мажора нашли 164 штрафа за полтора года
В Нижнем Новгороде произошло резонансное ДТП с участием сына крупного предпринимателя. Представитель «золотой молодёжи» на элитном кабриолете стоимостью более 10 миллионов рублей не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и вылетел в кювет. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как жёлтая иномарка на высокой скорости входит в поворот, после чего водитель теряет контроль и вылетает на встречную полосу. В результате столкновения с двумя легковушками никто не пострадал. За рулём находился 21-летний Сергей К.— сын покойного главы автопромышленного холдинга «Луидор».
По данным телеканала, за последние полтора года молодой человек получил 164 штрафа, преимущественно за превышение скорости и неправильную парковку. Сообщается также, что водитель, вероятно, находился в состоянии опьянения: на это указывают публикации в его соцсетях и отказ от прохождения медосвидетельствования.
При этом мажора обнаружили спящим на веранде одного из местных ресторанов, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киркоров обвинил Певцова в зависти к Юре Борисову после «Гамлета»
- В Госдуме посоветовали, чем занять детей на летних каникулах
- Тарасова отреагировала на смену спортивного гражданства сыном Плющенко
- Дробыш заявил, что шокирован ценами на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей
- Нейросеть - свидетель преступления: Каким получился детектив от Водолазкина
- Иран и Оман собираются ввести постоянную плату за проход через Ормуз
- Минобороны: ПВО уничтожили 101 украинский БПЛА за пять часов
- Казахстан ни при чем: «Газпром» заплатит «Нафтогазу» больше $1 млрд
- «Предугадываю события!»: Катя Лель рассказала, что замечает мистические знаки
- В Нижнем Новгороде у устроившего ДТП мажора нашли 164 штрафа за полтора года