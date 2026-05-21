В Нижнем Новгороде у устроившего ДТП мажора нашли 164 штрафа за полтора года

В Нижнем Новгороде произошло резонансное ДТП с участием сына крупного предпринимателя. Представитель «золотой молодёжи» на элитном кабриолете стоимостью более 10 миллионов рублей не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и вылетел в кювет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как жёлтая иномарка на высокой скорости входит в поворот, после чего водитель теряет контроль и вылетает на встречную полосу. В результате столкновения с двумя легковушками никто не пострадал. За рулём находился 21-летний Сергей К.— сын покойного главы автопромышленного холдинга «Луидор».