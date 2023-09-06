Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС
Государственная телерадиокомпания Ирана сообщила о появлении первых вариантов единой валюты межгосударственного объединения БРИКС. Один из них представил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Илья Рогачёв.
Дипломат показал купюру номиналом 100 БРИКС во время церемонии в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов в Претории. В сообщении телерадиокомпании Исламской республики в соцсетях размещена фотография банкноты.
Согласно изображению, в центре по кругу напечатаны флаги стран – участниц объединения - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а также символы государств. По итогам саммита БРИКС в третьей декаде августа было объявлено о расширении объединения. С 2024 года его полноценными участниками станут еще шесть государств - Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Востоковед Сергей Лунев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обозначил «подводные камни» расширения БРИКС, которые не отвечают интересам России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии сократился экспорт рыбы из-за сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
- СМИ: В НАТО началась паника из-за удара России у украино-румынской границы
- Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС
- В Анапе запретили плавать на надувных матрасах
- Зеленский заявил о 16 погибших при ударе по Константиновке
- Посол Бразилия заявил о стремлении к прямому авиасообщению с РФ
- Россиян допустили к международным соревнованиям в 26 олимпийских видах спорта
- «Нельзя сдаваться»: как пережить увольнение и найти работу после 50 лет
- Фонд национального благосостояния РФ увеличился на 390 млрд рублей
- В эксперимент по имитации полета на Луну вошли египтянин и белоруска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru