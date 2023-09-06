Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС

Государственная телерадиокомпания Ирана сообщила о появлении первых вариантов единой валюты межгосударственного объединения БРИКС. Один из них представил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Илья Рогачёв.

Дипломат показал купюру номиналом 100 БРИКС во время церемонии в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов в Претории. В сообщении телерадиокомпании Исламской республики в соцсетях размещена фотография банкноты.

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Согласно изображению, в центре по кругу напечатаны флаги стран – участниц объединения - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а также символы государств. По итогам саммита БРИКС в третьей декаде августа было объявлено о расширении объединения. С 2024 года его полноценными участниками станут еще шесть государств - Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Востоковед Сергей Лунев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обозначил «подводные камни» расширения БРИКС, которые не отвечают интересам России.

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Фото: telegram.org
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