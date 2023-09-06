Опубликован вариант купюры единой валюты БРИКС

Государственная телерадиокомпания Ирана сообщила о появлении первых вариантов единой валюты межгосударственного объединения БРИКС. Один из них представил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южно-Африканской Республике Илья Рогачёв.

Дипломат показал купюру номиналом 100 БРИКС во время церемонии в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов в Претории. В сообщении телерадиокомпании Исламской республики в соцсетях размещена фотография банкноты.