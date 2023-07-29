Путин и лидеры африканских государств приняли декларацию саммита «Россия-Африка»

В декларации, состоящей из 74 пунктов, зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития сотрудничества РФ и Африки и углубления взаимодействия сторон на международной арене. Отдельно были подписаны декларации о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности и укреплении взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.

Также на саммите приняли план действий Форума партнерства Россия-Африка на 2023-2026 годы, меморандумы о взаимопонимании между правительством РФ, Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) и Экономическим сообществом государств Центральной Африки (ЭСГЦА). Кроме того, в ходе мероприятия утвердили несколько документов, которые касаются различных областей сотрудничества РФ с африканскими государствами.

Саммит «Россия - Африка» прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

