Голикова посетовала на низкие зарплаты россиян, а как их поднять не сказала

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.

«Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало», - сказала Голикова, курирующая в правительстве социальный блок в интервью программе «Познер».

По данным Росстата, средняя номинальная заработная плата в России составила 47 867 рублей по итогам 2019 года. В первом квартале 2020 года она выросла до 48 390 рублей. Кроме того, исследование одного из сервисов по поиску работы показало, что даже по самым скромным подсчетам желаемая зарплата россиян составляет 74 тыс. рублей в месяц. И это - после пандемии, а до нее потолок был еще выше – 94 тысячи.

В условиях самоизоляции и массового перехода на удаленную работу депутаты Госдумы предложили установить минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН поддержала это предложение.

«Нам нужно устанавливать почасовую оплату труда, в том числе и для того, чтобы оплачивать тех людей, которые заняты неполное рабочее время и по срочным договорам. Вопрос только в ее размере. Сейчас она предлагается выше МРОТ, поэтому не должна очень сильно ущемлять интересы работников», - указала эксперт.

Желаемый месячный доход точно показывает, какая должна быть в стране средняя заработная плата. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, запросы россиян стали скромнее за время пандемии, однако все равно их реальные доходы сильно не дотягивают до желаемых.