Экономисты развеяли мечты россиян об идеальных зарплатах

Более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. Об этом стало известно из опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру». В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц, а зарплата менее 30 тысяч устроила бы лишь четыре процента опрошенных. В зависимости от региона проживания и пола респондентов размер желаемого ежемесячного дохода отличается.

Так, москвичи идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысячи. Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи, а женщины — 80 тысяч.

Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН заявил о справедливых притязаниях россиян на более высокую зарплату, но вместе с тем отмечал невозможность это осуществить.

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. Мы ведь ориентируемся на стандарты жизни, которые имеют место в странах ведущих – США, Западной Европе. И это верно. Вместе с тем, эти ожидания в ближайшее время, к сожалению, не могут быть реализованы. Наш валовой внутренний продукт на душу населения в разы ниже, а это в свою очередь определяется более низкой производительностью труда. Поэтому запрос, о котором мы говорим, немедленно реализован быть не может. Но доходы в нашей стране распределены очень неравномерно. И, безусловно, в большей степени перераспределяя их в пользу менее обеспеченных людей, мы можем уже в ближайшее время добиться улучшения их положения», - отметил он.

В том, что россияне мало получают, увидел проблему и тот, кто получает очень много. Только смотрит он на проблему под совершенно иным углом. Миллиардер Араз Агaлaров заявил, что из-за маленьких зарплат в России в будущем будет некому продaвать товары и нельзя будет наращивать производство в стрaне.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН в этой связи заявил о необходимости социального выравнивания налоговой нагрузки на бедных и богатых.