Делягин: Желаемая россиянами зарплата должна стать средней по стране

После окончания пандемии коронавируса россияне желали бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру», сообщает РБК. Идеальной зарплату в размере 50–70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, доход в 30–50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян. При этом более 100 тыс. рублей хотел бы получать только 21% респондентов. В частности, жители Москвы согласны на месячный доход в размере 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга - в 72 тыс. рублей.

Опрос проводился в июне среди 4,9 тыс. пользователей портала «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.

Желаемый месячный доход точно показывает, какая должна быть в стране средняя заработная плата. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, запросы россиян стали скромнее за время пандемии, однако все равно их реальные доходы сильно не дотягивают до желаемых.