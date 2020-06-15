Делягин: Желаемая россиянами зарплата должна стать средней по стране
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал НСН, что запросы жителей России по поводу зарплат стали скромнее, но реальные все равно втрое меньше.
После окончания пандемии коронавируса россияне желали бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру», сообщает РБК. Идеальной зарплату в размере 50–70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, доход в 30–50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян. При этом более 100 тыс. рублей хотел бы получать только 21% респондентов. В частности, жители Москвы согласны на месячный доход в размере 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга - в 72 тыс. рублей.
Опрос проводился в июне среди 4,9 тыс. пользователей портала «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
Желаемый месячный доход точно показывает, какая должна быть в стране средняя заработная плата. Такое мнение в эфире НСН высказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. По его словам, запросы россиян стали скромнее за время пандемии, однако все равно их реальные доходы сильно не дотягивают до желаемых.
«За время "коронабесия" средняя желаемая зарплата снизилась с 94 до 74 тысяч рублей. И это отражает реальность, потому что люди стали понимать, что ситуация плохая, и они стали более продуманно относиться к своим действиям. Эта сумма отражает то, что нужно для нормальной жизни в стране, а реальная зарплата, которая у большинства населения ниже втрое, – это то, что согласны давать людям правящие олигархи. Этот разрыв шокирует, но никого уже не удивляет. Потому что на те деньги, которые им позволяют зарабатывать в России, жить нельзя», - заявил экономист.
Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что минимальная зарплата в России должна составлять 30 тысяч рублей в месяц, а средняя – 70 тысяч рублей.
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