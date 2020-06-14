Жириновский предложил поднять минимальную зарплату в России до 30 тысяч рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить в России «зарплатную вилку». Свои предложения он изложил в Telegram-канале.

Жириновский считает, что минимальная зарплата в России должна составлять 30 тысяч рублей в месяц. При этом, средняя зарплата – 70 тысяч рублей.

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Инженерам, высококвалифицированным специалистам и менеджерам среднего звена предлагается платить 150-200 тысяч рублей в месяц. А руководителям – не более 500 тысяч рублей, уточняет Газета.ru.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму», — заявил Жириновский.

Для политиков он также предложил определенные ограничения денежного содержания, считая, что зарплат по миллиону рублей в день быть не должно.

«Президент получает больше всех - 700 тысяч рублей, депутаты - не более 500 тысяч», - написал лидер ЛДПР.

Свои инициативы он объяснил тем, что россияне недовольны очень высокими зарплатами в госкорпорациях и коммерческих структурах.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мнение, что у большинства из тех, кто сохранил рабочее место, зарплата не восстановится до «докоронавирусного» уровня в ближайшей и среднесрочной перспективе. Будет снижаться и фактический уровень зарплат.

«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - говорил он.

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