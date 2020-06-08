В Высшей школе экономики поддержали введение почасовой оплаты труда
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики в беседе с НСН объяснил, почему это надо делать.
Установить минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день предложили депутаты Госдумы. Как сообщают СМИ, они хотят выплачивать таким работникам не менее 150 рублей в час, а индексировать почасовую оплату - раз в год.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН поддержала это предложение.
«Нам нужно устанавливать почасовую оплату труда, в том числе и для того, чтобы оплачивать тех людей, которые заняты неполное рабочее время и по срочным договорам. Вопрос только в ее размере. Сейчас она предлагается выше МРОТ, поэтому не должна очень сильно ущемлять интересы работников», - указала эксперт.
Она отметила, что в России нужно развивать гибкие формы занятости.
«Неполную занятость, срочную занятость… Когда человек работает не 40 часов в неделю, а 20 - как ему определять заработную плату? Исходя из каких параметров? Сейчас это, условно говоря, половина оклада. Предложенная сумма – 150 рублей – это нижняя граница. Она больше действующего МРОТ, то есть человек в месяц заработает больше 26 тысяч. МРОТ в два раза меньше. То есть она не ущемляет интересы работников. Но нужно четко прописывать, где, как это возможно. Работа все более индивидуализируется. Один работает 40 часов, у него может быть месячный оклад, другой – 20 часов, у него часовая ставка. В современном мире должно быть огромное количество вариантов», - подчеркнула Варшавская.
Напомним, сейчас почасовая ставка в России высчитывается из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). В мае она составляла 89,85 рубля.
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