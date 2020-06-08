В Высшей школе экономики поддержали введение почасовой оплаты труда

Установить минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день предложили депутаты Госдумы. Как сообщают СМИ, они хотят выплачивать таким работникам не менее 150 рублей в час, а индексировать почасовую оплату - раз в год.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН поддержала это предложение.

«Нам нужно устанавливать почасовую оплату труда, в том числе и для того, чтобы оплачивать тех людей, которые заняты неполное рабочее время и по срочным договорам. Вопрос только в ее размере. Сейчас она предлагается выше МРОТ, поэтому не должна очень сильно ущемлять интересы работников», - указала эксперт.