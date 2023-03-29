Годовая инфляция в России замедлилась до 4,3%

Минэкономразвития представило данные по инфляции с 21 по 27 марта. Рост цен в годовом выражении замедлился до 4,3% с 5,9% неделей ранее.

В ведомстве отметили удешевление авиабилетов на внутренние рейсы и замедление инфляции в непродовольственном сегменте.

Цены на продукты выросли за неделю на 0,14%. В министерстве сослались на удорожание плодоовощной продукции.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал заявления властей об инфляции в марте ниже 4% попыткой выдать желаемое за действительное.

