Годовая инфляция в России замедлилась до 4,3%
Министерство экономического развития РФ сообщило о замедлении годовой инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомством обзор о ценовой ситуации.
Минэкономразвития представило данные по инфляции с 21 по 27 марта. Рост цен в годовом выражении замедлился до 4,3% с 5,9% неделей ранее.
В ведомстве отметили удешевление авиабилетов на внутренние рейсы и замедление инфляции в непродовольственном сегменте.
Цены на продукты выросли за неделю на 0,14%. В министерстве сослались на удорожание плодоовощной продукции.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН назвал заявления властей об инфляции в марте ниже 4% попыткой выдать желаемое за действительное.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Мишустин утвердил порядок выплаты пенсий живущим за рубежом россиянам
- Годовая инфляция в России замедлилась до 4,3%
- В Киеве заявили о риске гражданской войны из-за ошибки Зеленского
- Убыток Центробанка РФ вырос в 27 раз
- Наместника Киево-Печерской лавры из ПЦУ сравнили с Иудой
- Хакеров из Infraud Organization приговорили к условным срокам
- В Одессе демонтировали памятник Ленину
- СМИ: газопровод взорвался в Свердловской области
- Госдеп: США работают над сохранением ДСНВ
- Глава МАГАТЭ Гросси намерен обеспечить безопасность Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru