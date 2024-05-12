Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза вместо Патрушева
Президент России Владимир Путин освободил от должности секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и назначил на его место бывшего министра обороны Сергея Шойгу.
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Новое место работы Патрушева станет известно через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На пост министр обороны президент предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Также глава государства предложил переназначить Виктора Золотова директором Росгвардии, Александра Бортникова - главой ФСБ, Сергея Нарышкина - руководителем Службы внешней разведки. Совет Федерации обсудит кандидатуры 13 и 14 мая.
Ранее Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru