Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза вместо Патрушева

Президент России Владимир Путин освободил от должности секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и назначил на его место бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

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Новое место работы Патрушева станет известно через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На пост министр обороны президент предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Также глава государства предложил переназначить Виктора Золотова директором Росгвардии, Александра Бортникова - главой ФСБ, Сергея Нарышкина - руководителем Службы внешней разведки. Совет Федерации обсудит кандидатуры 13 и 14 мая.

Ранее Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства, напоминает «Радиоточка НСН».

