Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки Киева
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в городе после атаки со стороны Украины, сообщает телеканал «360».
«Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сказал глава региона. По его словам, в настоящее время продолжается разбор завалов обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома.
В регионе не планируют объявлять выходные после атаки. Отмечается, что общепит и магазины должны работать в обычном режиме.
В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru