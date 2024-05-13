Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки Киева

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в городе после атаки со стороны Украины, сообщает телеканал «360».

«Горячая линия» белгородского Минздрава подверглась атакам

«Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сказал глава региона. По его словам, в настоящее время продолжается разбор завалов обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома.

В регионе не планируют объявлять выходные после атаки. Отмечается, что общепит и магазины должны работать в обычном режиме.

В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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