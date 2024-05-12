Над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха»

Попытки атаки пресечены с 19:50 до 20:40. Уничтожено 12 снарядов системы «Вампир» и два снаряда установки «Ольха».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле 12 мая пострадали 20 жителей города.

В результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Спасатели извлекли из-под завалов девять тел погибших, передает «Радиоточка НСН».

