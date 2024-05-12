Над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом 14 снарядов реактивных систем залпового огня «Вампир» и «Ольха». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Попытки атаки пресечены с 19:50 до 20:40. Уничтожено 12 снарядов системы «Вампир» и два снаряда установки «Ольха».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле 12 мая пострадали 20 жителей города.
В результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Спасатели извлекли из-под завалов девять тел погибших, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru