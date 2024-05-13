«Горячая линия» белгородского Минздрава подверглась атакам
Неизвестные атаковали «горячую линию» Минздрава Белгородской области, которая работает для близких пострадавших при ударе украинских военных по жилому дому, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова.
Эксмперты занимались восстановлением связи. Позже глава Минздрава заявил, что проблема была устранена и «горячая линия» снова работает в прежнем режиме.
В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru