«Горячая линия» белгородского Минздрава подверглась атакам

Эксмперты занимались восстановлением связи. Позже глава Минздрава заявил, что проблема была устранена и «горячая линия» снова работает в прежнем режиме.

В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

