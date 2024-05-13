В Кремле заявили, что вскоре сообщат о новой должности Патрушева
Глава государства Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза страны, а занимавший данный пост Николай Патрушев перейдет на другую работу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, Шойгу был освобожден от должности главы Минобороны РФ указом президента и назначен секретарем совета безопасности РФ.
Патрушева освободили от должности из-за перехода на другую работу. В Кремле в скором времени сообщат о новой должности Патрушева.
На пост министр обороны президент предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru