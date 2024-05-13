В Кремле заявили, что вскоре сообщат о новой должности Патрушева

По его словам, Шойгу был освобожден от должности главы Минобороны РФ указом президента и назначен секретарем совета безопасности РФ.

Патрушева освободили от должности из-за перехода на другую работу. В Кремле в скором времени сообщат о новой должности Патрушева.

На пост министр обороны президент предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

