Путин пообещал уменьшение инфляции в марте ниже 4%
Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещании с членами правительства.
Он также обозначил цель работы кабмина - «чтобы людям жилось лучше, доходы, хоть и скромно, начали расти».
10 марта в Минэкономразвития заявили, что предполагают, что в 2023 году инфляция в России составит 5,5%. В ведомстве также сообщили, что с 28 февраля по 6 марта инфляция составила 9,43%. Неделей ранее показатель находился на уровне 11%, передает НСН.
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