Путин пообещал уменьшение инфляции в марте ниже 4%

Инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещании с членами правительства.

Он также обозначил цель работы кабмина - «чтобы людям жилось лучше, доходы, хоть и скромно, начали расти».