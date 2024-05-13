МЧС России: из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего
13 мая 202402:31
Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде, который был обстрелян Вооруженными силами Украины, еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Таким образом, количество жертв обрушения возросло до 14.
Ранее стало известно о 13 погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru