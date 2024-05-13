МЧС России: из-под завалов дома в Белгороде извлекли четырнадцатого погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде, который был обстрелян Вооруженными силами Украины, еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки Киева

Таким образом, количество жертв обрушения возросло до 14.

Ранее стало известно о 13 погибших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДомОбрушение

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