Тело 13 погибшего найдено под завалами обрушившегося дома в Белгороде
13 мая 202400:01
В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает МЧС России.
Тела жертв извлечены из-под завалов.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru