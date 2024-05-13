Тело 13 погибшего найдено под завалами обрушившегося дома в Белгороде

В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает МЧС России.

Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Тела жертв извлечены из-под завалов.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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