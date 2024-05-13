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Участвовавший в двух Олимпиадах триатлонист Сысоев погиб в ДТП

Над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха»

Тело 13 погибшего найдено под завалами обрушившегося дома в Белгороде

В Белгороде 12 мая в результате обстрела со стороны Украины обрушился подъезд многоквартирного дома на улице Щорса, сообщает Telegram-канал « Радиоточка НСН ».

В Белгороде в результате поисковой операции на месте обрушения подъезда жилого дома, обстрелянного Вооруженными силами Украины, найдено тело 13 погибшего, сообщает МЧС России.

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