В США заявили, что проигрыш Украины станет сильным и быстрым
Политики в Европе первыми осознали всю безвыходность положения Украины и ее скорое поражение, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление экс-аналитика Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсона.
По его словам, они перешли на резкие высказывания и практические угрозы. Так эксперт прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
Джонсон считает, что европейские лидеры впали в отчаяние, так как все их силы по поддержке Вооруженных сил Украины оказались бесполезными, а потому что результат своих действий они увидят в скором времени. «Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро», — считает бывший аналитик.
Ранее Джонсон заявил, что в ответ на действия альянса стран, готовых к отправке своих военных в Россию, Москва может нанести удар по базам НАТО в Румынии и Польше, найдено тело 12 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru