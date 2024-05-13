В США заявили, что проигрыш Украины станет сильным и быстрым

По его словам, они перешли на резкие высказывания и практические угрозы. Так эксперт прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Джонсон считает, что европейские лидеры впали в отчаяние, так как все их силы по поддержке Вооруженных сил Украины оказались бесполезными, а потому что результат своих действий они увидят в скором времени. «Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро», — считает бывший аналитик.

Ранее Джонсон заявил, что в ответ на действия альянса стран, готовых к отправке своих военных в Россию, Москва может нанести удар по базам НАТО в Румынии и Польше, найдено тело 12 погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

