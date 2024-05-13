Кремль: Бюджет Минобороны РФ приближается к уровню середины 80-х годов

Он указал, что бюджет военного ведомства и силового блока был в районе 3%, затем он вырос до 3,4%, а в последнее время вырос до 6,7%.

Песков отметил, что ситуация приближается к 80-м годам, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

