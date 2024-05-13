Кремль: Бюджет Минобороны РФ приближается к уровню середины 80-х годов
Бюджет Министерства обороны России в настоящее время составляет 6,7% ВВП, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он указал, что бюджет военного ведомства и силового блока был в районе 3%, затем он вырос до 3,4%, а в последнее время вырос до 6,7%.
Песков отметил, что ситуация приближается к 80-м годам, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru