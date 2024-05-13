Жена арестованного американского военного заявила о его драке с русской подругой
Супруга арестованного в России военного США Гордона Блэка заявила, что стала свидетельницей его драки с русской подругой, переросшей в поножовщину, сообщает Reuters.
По данным агентства, это произошло за несколько месяцев до задержания американца, когда он находился в Южной Корее. Инцидент произошел во время видеозвонка американца 6-летней дочери и супруге, которые в этот момент находились в Техасе.
Все началось с перепалки, после чего россиянка расцарапала мужчине лицо, а затем достала нож и ужарила им мужчину.
Меган находится в состоянии бракоразводного процесса с Гордоном.
Ранее стало известно, что суд во Владивостоке арестовал солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье о краже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru