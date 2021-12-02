Рубль и цены: Экономист оценил потери России в войне с Украиной

Экономические потери России в случае войны с Украиной вряд ли будут глобальными, хотя происходящее скажется на курсе валют и ценах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный экономист России, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников.

Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что, если на Украине начнется военная агрессия, Россию ожидает международная изоляция и экономический крах, а сам конфликт может перерасти в международный. При этом, по мнению Калашникова, само начало конфликта маловероятно.