Рубль и цены: Экономист оценил потери России в войне с Украиной
Экс-депутат Госдумы Сергей Калашников считает, что война России и Украины будет носить локальный характер и глобального влияния на экономику не окажет.
Экономические потери России в случае войны с Украиной вряд ли будут глобальными, хотя происходящее скажется на курсе валют и ценах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заслуженный экономист России, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников.
Ранее бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер заявил, что, если на Украине начнется военная агрессия, Россию ожидает международная изоляция и экономический крах, а сам конфликт может перерасти в международный. При этом, по мнению Калашникова, само начало конфликта маловероятно.
«Нагнетаются страсти, и это нагнетание, конечно, идет с большой гиперболизацией. Столкновение между Украиной и Россией, если он все-таки произойдет (во что я абсолютно не верю), в любом случае будет носить локальный характер. По своей природе конфликт не может выйти за рамки двух территорий. В данном случае обе стороны понесут потери, но они будут не глобальными», - отметил он.
По словам бывшего депутата, война с Украиной может оказать незначительное влияние на Россию.
«Это повлияет на нашу экономику и на связи со всем миром. Реакция мира будет. Но я не считаю, что при том низком уровне кооперации, который сейчас существует, это будет иметь какие-то особые последствия, помимо тех тенденций, которые уже сейчас есть в экономике. Курс валют – это, пожалуй, единственное, на чем отразится конфликт. Рубль дополнительно упадет», - заявил Калашников.
Он также отметил, что в связи с конфликтом в России может наблюдаться рост цен.
«У нас минимум 60% товаров – валютные, поэтому, если подорожает доллар, цены обязательно изменятся. Вне зависимости от итогов конфликта, влияние на экономику России будет оказано. Но глобального скачка не будет, потому что изменения уже и так есть», - заключил экономист.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженный конфликт России и Украины не начнется раньше середины января. При этом, по его словам, он может затронуть территории гораздо шире Донбасса.
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