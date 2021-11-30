«Свинцовый душ» и тысячи жертв: США и Турция опасаются российско-украинской войны
Однако именно США подталкивают Киев к агрессивной риторике, а желание Эрдогана попосредничать объясняется его личными амбициями, говорят опрошенные НСН эксперты.
В США заявили, что «гипотетическая» война Украины с Россией может стать катастрофой, а сами Штаты якобы понесут большие потери. По словам отставного офицера американской военной разведки Ребекки Коффлер, «войну с такой ядерной державой, как Россия, было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан».
И пока в США делают вид, что боятся Россию, на Украине наоборот продолжают делать громкие заявления о «бегстве Ваньки» и применении «опасного» оружия против Москвы.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.
«Тбилиси долго готовил наступательную операцию и попытался провести, после чего грузинской стороне надавали по шапке. Если в Донбассе начнется нечто подобное, Россия вмешается под своим лицом, и будет полноценная военная кампания, которая наверняка закончится поражением украинских сил и заключением соглашения о прекращении огня уже на новых условиях. С одной стороны, украинская армия – это не потешное воинство Саакашвили, но и российская армия в 2021 году уже не та, что в 2008. Это будет очень короткая, но очень кровопролитная война. Несколько тысяч покойников за несколько дней, максимум неделю, наберут», - заявил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал украинским военным «запасаться памперсами», отметив, что, «если будет угроза России и российским гражданам - мало никому не покажется».
«Провокации продолжаются. Страны Запада подталкивают Украину к разнузданным действиям. Я не хочу заниматься шапкозакидательством, надеюсь и даже уверен, что этого (вооруженного конфликта России с Украиной – прим. НСН) не произойдет. Но, если горячие головы примут такое решение, то они получат не просто холодный душ, а холодный свинцовый душ», - заявил он.
Тем временем в Турции предлагают «жить дружно». Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Россией и Украиной, отметив, что готов участвовать в решение этого вопроса.
При этом член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков считает, что Турция хочет помочь в урегулировании российско-украинских отношений для того, чтобы поднять свой авторитет на мировой арене, демонстрируя, что она якобы влиятельная региональная держава. По его словам, Россия и Украина должны вести диалог об урегулировании отношений напрямую, так как «братским странам посредники не нужны».
«Любая попытка посредничества имеет право на жизнь. Но с учетом того, что Турция не признает Крым составной частью России и постоянно об этом говорит на разном уровне, у меня это посредничество вызывает сомнение», - отметил он в беседе с НСН.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что «действия Турции сегодня могут расцениваться как пособничество в совершении последующих военных действий».
«Прежде, чем предлагать себя в качестве посредника, президент Турции должен учитывать, что минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета безопасности ООН, тем самым он нивелирует сегодня это решение. Если президент Турции обеспокоен ситуацией в Черном море, для чего тогда он продает Украине свои комплексы Bayraktar в 2022 году?» - заметила она в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом, по мнению Ковитиди, в таком случае Эрдоган сам должен вести себя так, чтобы конфликт в Черном море не стал в последующем и «его серьезной головной болью».
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