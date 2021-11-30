«Свинцовый душ» и тысячи жертв: США и Турция опасаются российско-украинской войны

В США заявили, что «гипотетическая» война Украины с Россией может стать катастрофой, а сами Штаты якобы понесут большие потери. По словам отставного офицера американской военной разведки Ребекки Коффлер, «войну с такой ядерной державой, как Россия, было бы невозможно выиграть, и результат не стоил бы жизней американских граждан».

И пока в США делают вид, что боятся Россию, на Украине наоборот продолжают делать громкие заявления о «бегстве Ваньки» и применении «опасного» оружия против Москвы.

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.