«От Харькова до Херсона»: Война России с Украиной может начаться после Рождества

Окно возможностей для зимней военной кампании открывается в середине января, а к марту «это дело надо заканчивать», сказал НСН Павел Фельгенгауэр.

Вооруженный конфликт России и Украины не начнется раньше середины января и может затронуть территории гораздо шире Донбасса, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Украина может пойти на «военную авантюру» в Донбассе. По его словам, Запад провоцирует Киев на «антироссийские действия», а к границам нашей страны перебрасывают подразделения и технику НАТО.

Лавров допустил, что Киев сорвется на военную авантюру

«Риторика становится все более токсичной, причем с обеих сторон, и это, конечно, плохой признак. Когда дипломаты говорят на таком языке, они уже не совсем дипломаты. Угроза эскалации нарастает, это совершенно очевидно, правда, пока она несколько отдалена во времени. По сезонно-климатическим основаниям сейчас никакой крупномасштабной войны не предвидится, потому что грязь еще не замерзла, распутица еще не кончилась, но скоро замерзнет», - сказал Фельгенгауэр.

По его словам, технически начать войну можно в середине января, однако для этого нужно политическое решение.

«Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю. Примерно такие же оценки по времени сейчас дают и американские, и украинские разведки, они говорят о конце января, но может и середина. Но сначала-то нужно Новый год отметить, это главный праздник и на Украине, и в России, потом Рождество православное, а потом уже можно повоевать, если что. Но опять же, это - военно-техническое решение, а политическое решение должны принимать политики», - отметил эксперт.

Фельгенгауэр считает, что военные действия должны быть завершены до марта, поскольку в распутицу воевать невозможно.

«Зимняя кампания в принципе возможна, но это не значит, что она будет. Сейчас ее вероятность 50 на 50. К марту надо это дело заканчивать, потому что начинается весенняя распутица. Во второй половине января открывается окно возможностей для зимней кампании. Может, и раньше, конечно, зависит от погоды. Потому что в мокром черноземе даже танк зарывается по башню, а уж колесный транспорт и вовсе не может двигаться кроме как по дорогам, а дороги там постсоветские, довольно поганые и узкие, плюс их мало. Надо дождаться возможностей зимней кампании, когда будет устойчивый снежный покров и промерзнет почва. В распутицу не повоюешь. Механизированная и маневренная война в таких условиях невозможна, в этом в свое время немцы убедились, в тех же местах в 1941-1943 годах», - напомнил он.

Эксперт также выразил уверенность, что одним Донбассом дело не ограничится.

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«В Донбассе может начаться обострение, но если произойдет эскалация, она может стать гораздо шире. Весной, когда проводили проверку боеготовности и вывели «в поле» большие силы, собрали очень мощную группировку на правом фланге, в районе Воронежа, Липецка и Белгорода, напротив Харькова. Там было три полевых армии, и могла быстро подойти четвертая. Серьезные были силы, но сейчас их там пока нет, во всяком случае, в таком масштабе, как весной. Потом была создана мощная смешанная группировка в Крыму – и армейская, и ВДВ, и морская пехота. Так что речь, похоже, идет не только о Донбассе, а гораздо более широком фронте – от Харькова до Херсона», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее военный историк Евгений Норин говорил НСН, что если полномасштабная война России с Украиной случится, она будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией. Предвестниками конфликта он назвал скопление украинских эшелонов в Краматорске и удар по ним оружием, «найденным» в донецких шахтах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Война В ДонбассеРоссияУкраина
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