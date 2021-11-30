«От Харькова до Херсона»: Война России с Украиной может начаться после Рождества

«Риторика становится все более токсичной, причем с обеих сторон, и это, конечно, плохой признак. Когда дипломаты говорят на таком языке, они уже не совсем дипломаты. Угроза эскалации нарастает, это совершенно очевидно, правда, пока она несколько отдалена во времени. По сезонно-климатическим основаниям сейчас никакой крупномасштабной войны не предвидится, потому что грязь еще не замерзла, распутица еще не кончилась, но скоро замерзнет», - сказал Фельгенгауэр.

По его словам, технически начать войну можно в середине января, однако для этого нужно политическое решение.

«Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю. Примерно такие же оценки по времени сейчас дают и американские, и украинские разведки, они говорят о конце января, но может и середина. Но сначала-то нужно Новый год отметить, это главный праздник и на Украине, и в России, потом Рождество православное, а потом уже можно повоевать, если что. Но опять же, это - военно-техническое решение, а политическое решение должны принимать политики», - отметил эксперт.

Фельгенгауэр считает, что военные действия должны быть завершены до марта, поскольку в распутицу воевать невозможно.

«Зимняя кампания в принципе возможна, но это не значит, что она будет. Сейчас ее вероятность 50 на 50. К марту надо это дело заканчивать, потому что начинается весенняя распутица. Во второй половине января открывается окно возможностей для зимней кампании. Может, и раньше, конечно, зависит от погоды. Потому что в мокром черноземе даже танк зарывается по башню, а уж колесный транспорт и вовсе не может двигаться кроме как по дорогам, а дороги там постсоветские, довольно поганые и узкие, плюс их мало. Надо дождаться возможностей зимней кампании, когда будет устойчивый снежный покров и промерзнет почва. В распутицу не повоюешь. Механизированная и маневренная война в таких условиях невозможна, в этом в свое время немцы убедились, в тех же местах в 1941-1943 годах», - напомнил он.

Эксперт также выразил уверенность, что одним Донбассом дело не ограничится.