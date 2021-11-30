«От Харькова до Херсона»: Война России с Украиной может начаться после Рождества
Окно возможностей для зимней военной кампании открывается в середине января, а к марту «это дело надо заканчивать», сказал НСН Павел Фельгенгауэр.
Вооруженный конфликт России и Украины не начнется раньше середины января и может затронуть территории гораздо шире Донбасса, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что Украина может пойти на «военную авантюру» в Донбассе. По его словам, Запад провоцирует Киев на «антироссийские действия», а к границам нашей страны перебрасывают подразделения и технику НАТО.
«Риторика становится все более токсичной, причем с обеих сторон, и это, конечно, плохой признак. Когда дипломаты говорят на таком языке, они уже не совсем дипломаты. Угроза эскалации нарастает, это совершенно очевидно, правда, пока она несколько отдалена во времени. По сезонно-климатическим основаниям сейчас никакой крупномасштабной войны не предвидится, потому что грязь еще не замерзла, распутица еще не кончилась, но скоро замерзнет», - сказал Фельгенгауэр.
По его словам, технически начать войну можно в середине января, однако для этого нужно политическое решение.
«Ближайшее время открытия окна возможностей – середина января или ближе к февралю. Примерно такие же оценки по времени сейчас дают и американские, и украинские разведки, они говорят о конце января, но может и середина. Но сначала-то нужно Новый год отметить, это главный праздник и на Украине, и в России, потом Рождество православное, а потом уже можно повоевать, если что. Но опять же, это - военно-техническое решение, а политическое решение должны принимать политики», - отметил эксперт.
Фельгенгауэр считает, что военные действия должны быть завершены до марта, поскольку в распутицу воевать невозможно.
«Зимняя кампания в принципе возможна, но это не значит, что она будет. Сейчас ее вероятность 50 на 50. К марту надо это дело заканчивать, потому что начинается весенняя распутица. Во второй половине января открывается окно возможностей для зимней кампании. Может, и раньше, конечно, зависит от погоды. Потому что в мокром черноземе даже танк зарывается по башню, а уж колесный транспорт и вовсе не может двигаться кроме как по дорогам, а дороги там постсоветские, довольно поганые и узкие, плюс их мало. Надо дождаться возможностей зимней кампании, когда будет устойчивый снежный покров и промерзнет почва. В распутицу не повоюешь. Механизированная и маневренная война в таких условиях невозможна, в этом в свое время немцы убедились, в тех же местах в 1941-1943 годах», - напомнил он.
Эксперт также выразил уверенность, что одним Донбассом дело не ограничится.
«В Донбассе может начаться обострение, но если произойдет эскалация, она может стать гораздо шире. Весной, когда проводили проверку боеготовности и вывели «в поле» большие силы, собрали очень мощную группировку на правом фланге, в районе Воронежа, Липецка и Белгорода, напротив Харькова. Там было три полевых армии, и могла быстро подойти четвертая. Серьезные были силы, но сейчас их там пока нет, во всяком случае, в таком масштабе, как весной. Потом была создана мощная смешанная группировка в Крыму – и армейская, и ВДВ, и морская пехота. Так что речь, похоже, идет не только о Донбассе, а гораздо более широком фронте – от Харькова до Херсона», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее военный историк Евгений Норин говорил НСН, что если полномасштабная война России с Украиной случится, она будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией. Предвестниками конфликта он назвал скопление украинских эшелонов в Краматорске и удар по ним оружием, «найденным» в донецких шахтах.
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