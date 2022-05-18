Полянский: Россия планирует развивать военное сотрудничество с Ираком

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена содействовать развитию российско-иракского военно-технического сотрудничества. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, передает ТАСС.

СМИ: американские военные по ошибке обстреляли жилые дома в Ираке

Полянский также отметил, что Россия и дальше продолжит укреплять боеспособность иракских вооруженных сил,

Он подчеркнул, что Москва и Багдад не первый год ведут сотрудничество в борьбе с террористическими группировками в Сирии и Ираке.

Российский дипломат также добавил, что остановить терроризм можно только через «максимально широкую координацию контртеррористических усилий», в частности через четырехстороннее сотрудничество России, Ирака, Ирана и Сирии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВооружениеБорьба С ТерроризмомИГИЛИрак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры