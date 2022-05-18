Полянский: Россия планирует развивать военное сотрудничество с Ираком

Полянский также отметил, что Россия и дальше продолжит укреплять боеспособность иракских вооруженных сил,

Он подчеркнул, что Москва и Багдад не первый год ведут сотрудничество в борьбе с террористическими группировками в Сирии и Ираке.

Российский дипломат также добавил, что остановить терроризм можно только через «максимально широкую координацию контртеррористических усилий», в частности через четырехстороннее сотрудничество России, Ирака, Ирана и Сирии.

