Полянский: Россия планирует развивать военное сотрудничество с Ираком
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена содействовать развитию российско-иракского военно-технического сотрудничества. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, передает ТАСС.
Полянский также отметил, что Россия и дальше продолжит укреплять боеспособность иракских вооруженных сил,
Он подчеркнул, что Москва и Багдад не первый год ведут сотрудничество в борьбе с террористическими группировками в Сирии и Ираке.
Российский дипломат также добавил, что остановить терроризм можно только через «максимально широкую координацию контртеррористических усилий», в частности через четырехстороннее сотрудничество России, Ирака, Ирана и Сирии.
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