«Решаем, как Иран – дольше и дороже»: В России оценили проблему с закупкой IT-техники

Накануне «Коммерсант» сообщил, что крупнейшие российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных. На фоне увеличения нагрузки на инфраструктуру VK попросила Минцифры помочь в поиске вендора, готового продать компании «десятки тысяч серверов». Николай Комлев считает, что у проблемы не такие большие масштабы, чтобы разрушить экономику страны.

«Такие проблемы понятны и очевидны, потому что введены санкции и закупать сейчас напрямую официально негде. Оборудование, действительно, необходимо. У нас существует свое производство в России, но для него нужны также и иностранные компоненты. Однако глядя на опыт Ирана – проблемы решаются, но дольше и дороже. Отечественным производителям необходимо время, чтобы приспособиться под работу в условиях санкций. Ни одна страна не делает IT-оборудование полностью самостоятельно. У отечественных производителей сейчас есть две ключевых проблемы: как провести оплату и как завезти товар в Россию. Но не думаю, что ситуация совсем критическая. Конечно, будет замедляться обновление оборудования и ввод в строй новых хранилищ данных. Экономика не рухнет, но работать будет труднее», - сказал Комлев.

Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что российские IT-компании испытывают трудности при закупке серверов и систем хранения данных, но те, кто хочет решить эту проблему, пользуются параллельным импортом, а не заявляют о безвыходности своего положения.

