Где логика? В Европе не ввели ограничения цен на газ РФ, но и против запуска «Северного потока»
Политика ЕС в сфере энергетики может привести Евросоюз к развалу.
Министры энергетики выступили против ограничения на цену газа из РФ после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом написал журналист Том Рис в публикации для издания The Telegraph.
Предвидеть действия европейских лидеров в преддверии отопительного сезона не представляется возможным, заявил Telegram-каналу «Радиоточка-НСН» генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
«Европейские лидеры принимают настолько нелогичные решения, что предположить, как они будут действовать с наступлением отопительного сезона, я не берусь. Запасы, которые сейчас находятся в хранилищах, — это не тот газ, который предназначен для отопления или работы промышленности. Можно сказать, что это демпфер, запас на случай резких колебаний погоды и потребления, он не предназначен для того, чтобы обеспечить прохождение всей зимы. Спокойно пережить зиму могут помочь только постоянные поставки газа из стран, которые им торгуют. Прежде всего, это Россия, которая осуществляет четверть всех международных операций с газом. На втором месте в мире по этому показателю Катар, но он всего обеспечивает всего 14% операций. Дальше идут мелкие поставщики типа США, которые мало влияют на мировой рынок. Если Европа не одумается и не пересмотрит санкционную политику, зимой европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами», — сказал Танкаев.
Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитик Игорь Юшков.
«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Там системный кризис в энергетике, который начался не 24 февраля, он был весь 2021 год и нарастал. Цена на газ начала расти не в этом году. Прошедшей зимой цены уже были выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «Северный поток – 2» всех проблем не решит, но позволил бы ослабить кризис и дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Ранее Forbes сообщал, что экономика ЕС столкнется с опустошением после резкого снижения экспорта российского газа по трубопроводу «Северный поток». Отмечалось, что жители «холодных» стран вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок газа из России полностью разрушит экономику Европы.
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