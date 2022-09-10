Где логика? В Европе не ввели ограничения цен на газ РФ, но и против запуска «Северного потока»

Запуск «Северного потока-2» сбил бы рванувшие вверх цены на газ в Европе в два раза, что облегчило бы страдания европейцев от энергокризиса, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитик Игорь Юшков.

«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Там системный кризис в энергетике, который начался не 24 февраля, он был весь 2021 год и нарастал. Цена на газ начала расти не в этом году. Прошедшей зимой цены уже были выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «Северный поток – 2» всех проблем не решит, но позволил бы ослабить кризис и дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Ранее Forbes сообщал, что экономика ЕС столкнется с опустошением после резкого снижения экспорта российского газа по трубопроводу «Северный поток». Отмечалось, что жители «холодных» стран вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок газа из России полностью разрушит экономику Европы.

