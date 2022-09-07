Глава Uniper: худшее с ценами на газ еще впереди

По его словам, бремя будет лежать на потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет. Отмечается, что уже сейчас цены на оптовых рынках увеличились в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.

Маубах также выразил сомнение относительно перспектив возобновления сотрудничества с «Газпромом».

Ранее Uniper получил от российского «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. При этом немецкая компания «официально отклонила требование о форс-мажоре».

