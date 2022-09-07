Глава Uniper: худшее с ценами на газ еще впереди
В случае завершения специальной военной операции России на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а «худшее еще впереди», сообщил CNBC глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.
По его словам, бремя будет лежать на потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет. Отмечается, что уже сейчас цены на оптовых рынках увеличились в 20 раз по сравнению с теми, что были два года назад.
Маубах также выразил сомнение относительно перспектив возобновления сотрудничества с «Газпромом».
Ранее Uniper получил от российского «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. При этом немецкая компания «официально отклонила требование о форс-мажоре».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от «Газпрома»
- Глава Uniper: худшее с ценами на газ еще впереди
- СМИ: Венгрия выступила с инициативой о снятии санкций с Усманова, Авена и Рашникова
- В США заявили, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
- Небензя заявил о возможном непродлении «продуктовой сделки»
- Эксперт рассказал, из-за чего упадет рубль
- В МАГАТЭ не могут определить, кто обстреливает ЗАЭС
- Группа Pink Floyd напомнила Зеленскому о предвыборных обещаниях
- СМИ обвинили Трасс в формировании «кабинета друзей»
- Певец Александр Буйнов обратился к медикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru