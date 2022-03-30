Французские компании призвали строго соблюдать антироссийские санкции

29 марта французская компания Decathlon заявила об остановке своей деятельности в России. При этом магазины «Леруа Мерлен» и «Ашан» продолжают работать в РФ.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, потому что боится, что их эскалация сильно ослабит РФ и усилит Китай в соревнованиях с США.

