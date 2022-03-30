Французские компании призвали строго соблюдать антироссийские санкции

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские компании, работающие в России, строго соблюдать антироссийские санкции. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

При этом он подчеркнул, что цель западных санкций - не навредить европейским предпринимателям, а ударить по Кремлю.

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29 марта французская компания Decathlon заявила об остановке своей деятельности в России. При этом магазины «Леруа Мерлен» и «Ашан» продолжают работать в РФ.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, потому что боится, что их эскалация сильно ослабит РФ и усилит Китай в соревнованиях с США.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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