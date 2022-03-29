Decathlon приостановит работу в России
Французская компания, продающая товары для разных видов спорта, Decathlon остановит свою деятельность в России. Об этом рассказали представители компании.
Отмечается, что причиной этому стала российская спецоперация на Украине.
При этом 15 марта СМИ сообщали, что французские компании «Ашан», «Леруа Мерлен» и Decathlon остаются в РФ.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции, так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.
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