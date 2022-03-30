Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций

«Коллапс» в России после западных санкций существует только «в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть это в хронике дня». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев спрогнозировал смену системы финансов в мире

Он также отметил, что недавно президент США Джо Байден заявил, что санкции никого не могут остановить, при этом важно, чтобы «сохранялась боль».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России не следует переходить на бартер при расчете за товары с недружественными странами, принятие такой схемы будет означать полное поражение российской стороны.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияДжо БайденСанкцииДмитрий Медведев
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