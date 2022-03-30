Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций
«Коллапс» в России после западных санкций существует только «в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть это в хронике дня». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что недавно президент США Джо Байден заявил, что санкции никого не могут остановить, при этом важно, чтобы «сохранялась боль».
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России не следует переходить на бартер при расчете за товары с недружественными странами, принятие такой схемы будет означать полное поражение российской стороны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Экспортеры зерна попросили разрешить иностранным компаниям покупать продукт в рублях
- ЕС заявил о поддержке усилий по прекращению конфликта на Украине
- В Минобороны РФ опровергли заявления об обстрелах Умани
- Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов
- Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине
- Польша откажется от импорта российских энергоносителей до конца года
- Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях
- СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90
- Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций
- В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru