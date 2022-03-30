Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций

Он также отметил, что недавно президент США Джо Байден заявил, что санкции никого не могут остановить, при этом важно, чтобы «сохранялась боль».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России не следует переходить на бартер при расчете за товары с недружественными странами, принятие такой схемы будет означать полное поражение российской стороны.