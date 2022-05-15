Финский экономист раскрыла сценарии влияния санкций на ВВП России
ВВП России может снизиться на 4-18%, а экспорт упадет на 1-25%, считает старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола. Она представила свою оценку влияния западных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе, сообщает РБК.
По ее данным, рестрикции могут оказать еще больший эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для реализации товаров, пишет Газета.ru.
Снижение валовой добавленной стоимости в российской экономике Хели Симола прогнозирует почти на 4% при существующих санкциях. С учетом прекращения поставок в РФ из западных стран падение достигнет 10%. При полной остановке импорта в Россию ВВП уменьшится на 18%.
По мнению экономиста, представленный анализ не учитывает несколько важных огорок, поэтому служит исключительно иллюстративным целям.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что война санкций западных стран против Москвы уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против КНР мировая экономика рухнет, и Западу не удастся «спастись от этого обрушения».
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