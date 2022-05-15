Финский экономист раскрыла сценарии влияния санкций на ВВП России

По ее данным, рестрикции могут оказать еще больший эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для реализации товаров, пишет Газета.ru.

Снижение валовой добавленной стоимости в российской экономике Хели Симола прогнозирует почти на 4% при существующих санкциях. С учетом прекращения поставок в РФ из западных стран падение достигнет 10%. При полной остановке импорта в Россию ВВП уменьшится на 18%.

По мнению экономиста, представленный анализ не учитывает несколько важных огорок, поэтому служит исключительно иллюстративным целям.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что война санкций западных стран против Москвы уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против КНР мировая экономика рухнет, и Западу не удастся «спастись от этого обрушения».

