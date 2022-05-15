Пушков: Запад наказал сам себя

«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов», — заявил парламентарий.

По его словам, страны Запада не осознали, что экономическая глобализация является «объективным феноменом», которая имеет и сторону, не контролируемую США и странами G7.

Ранее Пушков заявил, что в Китае ведется подготовка к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке.

Напомним, китайское издание Global Times написало, что Запад после конфликта на Украине будет создавать кризис за кризисом по всему миру, так как нуждается в новых «врагах».



