«Налог на лекарства». Фармпроизводители оценили упрощение маркировки

Новая система учета лекарств по факту вводит новые налоги на производителей, взимая их за неработающую систему, заявил НСН гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Поправки не отменяют плату за код маркировки, а это значит, что производители при неработающей системе будут платить за каждый контрольно-измерительный знак 50 копеек оператору и 10 – НДС. Получается, что хотим мы этого или нет, но в стране ввели новый налог на лекарства. Система не функционирует, а платить придется. За что? Необходимо освободить производителей от оплаты, пока система не заработает в «боевом режиме»», - заявил Дмитриев.

Он также призвал остановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов и довести ее до ума. «После этого проводить полномасштабное тестирование с участием представителей отрасли. Необходимо утвердить законодательно критерии приемки системы и показатели качества работы», - резюмировал Дмитриев.

Ассоциация по-прежнему настаивает на введении финансовой ответственности оператора. По словам ее гендиректора, для обеспечения бесперебойной работы системы лекарственного обеспечения, в случае сбоев следует определить на конкурсной основе альтернативных операторов. Например, СБЕР или ФНС.

Ранее российские фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы.

