Мишустин упростил порядок маркировки лекарств из-за пандемии

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Отмечается, что это связано с повышенным спросом на лекарства и эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Аптеки и лечебные учреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Тратить время на ожидание подтверждения от системы о приемке товара теперь не придется.

Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках заканчиваются самые необходимые медицинские средства и препараты. Так, сперва региональные, а затем и федеральные СМИ начали сообщать о повсеместном дефиците антибиотиков, назначаемых при первых симптомах коронавируса, а также некоторых других препаратов. Закончились в аптеках не только лекарства, из разных городов поступает информация о нехватке в аптеках даже обычных градусников.

Эксперты фармацевтического рынка связывают эти события со вступившим в силу летом законом об обязательной маркировке лекарств, штрафовать по которому начали как раз совсем недавно – 1 октября.

