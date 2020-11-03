Фармпроизводители призвали власти РФ приостановить работу системы учета лекарств
Действующая система учета лекарств в России, введенная с июля, должна быть остановлена до полной нормализации ее работы, убеждены в Ассоциации Российских фармацевтических производителей.
Российские фармпроизводители призывают власти РФ приостановить работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до обеспечения её гарантированной и бесперебойной работы, сообщили НСН в пресс-службе Ассоциации Российских фармацевтических производителей.
В ассоциации заявили о параличе в логистике лекарств из-за введения обязательной маркировки лекарственных препаратов и внесения сведений в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарств, оператором которой является ООО «Оператор-ЦРПТ».
Участники ассоциации отметили неработоспособность системы МДЛП из-за нарастающих сбоев, которые привели к остановкам поставок всех лекарственных препаратов, как отечественных, так и импортных, в аптечные организации и лечебно-профилактические учреждения.
Ассоциация требует после переналадки системы провести её полномасштабное тестирование с участием представителей отрасли, а для этого утвердить критерии приемки системы и показатели качества ее работы.
При этом оператор системы МДЛП должен отвечать перед участниками рынка за ее работу и платить штрафы за сбои. На время простоя МДЛП производители не должны платить штрафы, настаивают в ассоциации.
Еще одно предложение участников рынка - определить на конкурсной основе альтернативного оператора, для обеспечения бесперебойности работы системы лекарственного обеспечения, в случае сбоев в работе системы МДЛП.
Ранее во вторник глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов в стране.
Упрощенный режим будет функционировать «до полной готовности всех участников отрасли». Кроме того, производители будут обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе, что облегчит все операции по движению товара как внутри страны, так и при импорте.
Ранее сообщалось, что в российских аптеках заканчиваются самые необходимые медицинские средства и препараты. Так, сперва региональные, а затем и федеральные СМИ начали сообщать о повсеместном дефиците антибиотиков, назначаемых при первых симптомах коронавируса, а также некоторых других препаратов. Закончились не только лекарства: из разных городов поступает информация о нехватке в аптеках даже обычных градусников. Эксперты фармацевтического рынка связывают эти события со вступившим в силу летом законом об обязательной маркировке лекарств, штрафовать по которому начали как раз совсем недавно – 1 октября.
Как рассказала во вторник НСН исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, представители аптечных сетей надеются, что это поможет восполнить дефицит препаратов в течении ноября.
«Но пока фармацевтическая отрасль только изучает меры правительства. Представители всей товаропроводящей цепочки должны посмотреть, как данное постановление будет работать на практике. Пока достаточно много вопросов. С моей точки зрения, это только временная мера и она может помочь только в краткосрочной перспективе. В дальнейшем вся система МДПЛ требует серьезного пересмотра, как технического, так и организационного», - добавила она.
При этом Преснякова в эфире НСН еще в июле говорила о проблемах, с которыми столкнулись участники фармацевтического рынка. По ее словам, отрасль из-за пандемии и кризиса оказалась не готова к вводу обязательной маркировки с 1 июля. По ее словам, возникает множество вопросов у производителей, а аптекам сегодня невыгодно продавать маркированные товары.
При этом система работает со сбоями, увеличивается время приемки и отпуска, растут дополнительные расходы аптечного учреждения, а региональные аптеки при переходе на торговлю маркированными товарами теряют удобную и минимизирующую расходы систему налогообложения на вмененный доход. Поэтому аптеки продают немаркированный товар, произведённый до 1 июля, – пока его достаточно. Преснякова тогда прогнозировала основные проблемы через 2-3 месяца.
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