Фармацевты предупредили об угрозе дефицита лекарств в аптеках
В российских аптеках и лечебно-профилактических учреждениях может возникнуть дефицит лекарственных препаратов. Об этом говорится в обращении Ассоциация российских фармацевтических производителей к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, копия которого поступила в распоряжение НСН.
В документе за подписью руководителя ассоциации Виктора Дмитриева говорится, что такая ситуация сложилась из-за «нарастающих проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП)». Обсуждения с представителями органов исполнительной власти и оператором системы, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), пока не привели к разрешению ситуации, сетуют фармацевты.
«Под угрозой срыва находится исполнение государственных контрактов по поставкам лекарственных препаратов в ЛПУ и по федеральным программам», - отмечает Дмитриев.
В связи с этим ассоциация фармпроизводителей просит Мишустина провести расширенное совещание с представителями отрасли по этому вопросу.
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