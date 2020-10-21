Фармацевты предупредили об угрозе дефицита лекарств в аптеках

В российских аптеках и лечебно-профилактических учреждениях может возникнуть дефицит лекарственных препаратов. Об этом говорится в обращении Ассоциация российских фармацевтических производителей к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, копия которого поступила в распоряжение НСН.

В документе за подписью руководителя ассоциации Виктора Дмитриева говорится, что такая ситуация сложилась из-за «нарастающих проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП)». Обсуждения с представителями органов исполнительной власти и оператором системы, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), пока не привели к разрешению ситуации, сетуют фармацевты.

«Под угрозой срыва находится исполнение государственных контрактов по поставкам лекарственных препаратов в ЛПУ и по федеральным программам», - отмечает Дмитриев.

В связи с этим ассоциация фармпроизводителей просит Мишустина провести расширенное совещание с представителями отрасли по этому вопросу.

