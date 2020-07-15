Фармацевты бьют тревогу: отрасль оказалась не готова к маркировке из-за коронавируса

«Ситуация сложная, потому что система не отработана и даёт сбои на всех этапах. Ещё в мае десять ведущих фармацевтических ассоциаций обратились к президенту с тем, чтобы перенести сроки маркировки. Отрасль из-за пандемии и кризиса оказалась не готова к вводу обязательной маркировки с 1 июля. Однако наше мнение не было услышано. Мы должны понимать, что лекарства - это наиболее социально чувствительный сегмент. Сегодня на рынки остаётся достаточно немаркированного товара, выпущенного до 1 июля 2020 года. Этот товар может ходить на рынке до истечения срока годности, а это от трёх до пяти лет. А вот всё, что производится после 1 июля, должно быть уже маркировано, и именно на эти препараты должно быть получено дополнительное разрешение», - считает Преснякова.

По ее словам, здесь возникает множество вопросов у производителей. «С точки зрения аптек, им сегодня невыгодно продавать маркированные товары. Во-первых, система работает со сбоями, увеличивается время приемки и отпуска, растут дополнительные расходы аптечного учреждения. Во-вторых, региональные аптеки при переходе на торговлю маркированными товарами теряют удобную и минимизирующую расходы, а значит и цены на лекарства, систему налогообложения – ЕНВД. Поэтому аптеки продают немаркированный товар, произведённый до 1 июля, – пока его достаточно. Основные проблемы мы увидим через 2-3 месяца», - полагает она.

Ранее НСН писала об инициативе депутата Госдумы Виктора Зубарева, который предложил ввести обязательную национальную цифровую маркировку детских игрушек. Такие игрушки, по его мнению, могут быть опасны.











