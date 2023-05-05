СМИ: Еврокомиссия подготовила 11 пакет санкций против России
В Евросоюзе подготовили новый пакет антироссийских санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
По данным издания, уже 10 мая послы государств - членов ЕС обсудят введение новых ограничений.
«Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против РФ в ближайшие дни», — говорится в публикации.
По словам одного из источников, Еврокомиссия объявит об этом в пятницу, 5 мая, или в понедельник, 8-го мая.
Ранее Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru