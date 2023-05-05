СМИ: Еврокомиссия подготовила 11 пакет санкций против России

По данным издания, уже 10 мая послы государств - членов ЕС обсудят введение новых ограничений.

«Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против РФ в ближайшие дни», — говорится в публикации.

По словам одного из источников, Еврокомиссия объявит об этом в пятницу, 5 мая, или в понедельник, 8-го мая.

Ранее Еврокомиссия договорилась о снятии запрета на поставки продукции с Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



