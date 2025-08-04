Одних только книг мало для достижения финансовых целей, человеку необходимо менять свое поведение и действовать, рассказала психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН.

Спрос на книги по финансовой грамотности (по выручке — во всех моделях монетизации) среди пользователей книжного сервиса «Литрес» в январе-июле 2025 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Психолог отметила, что эта тема является очень волнующей для большинства людей.