СМИ: Китай выигрывает торговую войну, начатую Трампом

Китай выходит победителем из торговой войны, которую в начале года инициировал президент США Дональд Трамп, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут.

По его словам, экономические показатели обеих стран говорят сами за себя: во втором квартале экономика Китая росла в среднем на 5,3%, тогда как американская — всего на 1,25%.

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Бут отмечает, что действия Трампа в других сферах также играют на руку Пекину. Сокращения в дипломатии, научных программах и иностранной помощи, попытки закрытия «Голоса Америки», а также выход США из международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНЕСКО, по мнению колумниста, лишь усиливают глобальное влияние Китая.

Помимо этого, Китай, по его оценке, уже обогнал США в ряде передовых технологий — от аккумуляторов и электромобилей до ИИ и суперкомпьютеров. Повышение пошлин и ограничения на иммиграцию, считает автор, ослабляют позиции Вашингтона и, вопреки намерениям Трампа, только укрепляют главного стратегического конкурента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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