СМИ: Китай выигрывает торговую войну, начатую Трампом
Китай выходит победителем из торговой войны, которую в начале года инициировал президент США Дональд Трамп, заявил обозреватель Washington Post Макс Бут.
По его словам, экономические показатели обеих стран говорят сами за себя: во втором квартале экономика Китая росла в среднем на 5,3%, тогда как американская — всего на 1,25%.
Бут отмечает, что действия Трампа в других сферах также играют на руку Пекину. Сокращения в дипломатии, научных программах и иностранной помощи, попытки закрытия «Голоса Америки», а также выход США из международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНЕСКО, по мнению колумниста, лишь усиливают глобальное влияние Китая.
Помимо этого, Китай, по его оценке, уже обогнал США в ряде передовых технологий — от аккумуляторов и электромобилей до ИИ и суперкомпьютеров. Повышение пошлин и ограничения на иммиграцию, считает автор, ослабляют позиции Вашингтона и, вопреки намерениям Трампа, только укрепляют главного стратегического конкурента, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китай выигрывает торговую войну, начатую Трампом
- На Украине школьников с 14 лет будут готовить к «нацсопротивлению»
- СМИ: Трамп добавит золотую отделку в потолок Овального кабинета
- «Читать книги недостаточно»: Психолог раскрыла секрет привлечения денег
- Фестиваль «Сигнал» в Никола-Ленивце отменили из-за угрозы беспилотников
- Туроператоры дали советы, как безопасно путешествовать за границей и по России
- СМИ: США исчерпывают рычаги давления на Россию
- Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти
- Пригожин удивился участию Фадеева в номере Шамана на «Интервидении»
- Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru