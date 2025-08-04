СМИ: Китай выигрывает торговую войну, начатую Трампом

Бут отмечает, что действия Трампа в других сферах также играют на руку Пекину. Сокращения в дипломатии, научных программах и иностранной помощи, попытки закрытия «Голоса Америки», а также выход США из международных организаций, таких как ВОЗ и ЮНЕСКО, по мнению колумниста, лишь усиливают глобальное влияние Китая.

Помимо этого, Китай, по его оценке, уже обогнал США в ряде передовых технологий — от аккумуляторов и электромобилей до ИИ и суперкомпьютеров. Повышение пошлин и ограничения на иммиграцию, считает автор, ослабляют позиции Вашингтона и, вопреки намерениям Трампа, только укрепляют главного стратегического конкурента, передает «Радиоточка НСН».

