На Украине школьников с 14 лет будут готовить к «нацсопротивлению»
Украинские власти вводят новую систему военной подготовки молодежи, сообщил представитель минобороны Игорь Хорт.
По его словам, с 14 лет школьники будут включены в программу «национального сопротивления», а в университетах отменят базовую общевоинскую подготовку. По словам Хорта, подростки будут участвовать в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучать обновленную дисциплину «Защита Украины».
В вузах всех студентов обяжут проходить курс по основам национального сопротивления — отказ грозит отчислением. При этом выпускники вузов, по заявлению главы минобороны, в обязательном порядке пройдут базовую военную службу.
Также в стране создаются подготовительные центры для граждан от 18 до 60 лет, желающих пройти обучение. Власти подчеркивают, что таким образом формируют систему обороны, охватывающую все возрастные группы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru