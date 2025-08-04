На Украине школьников с 14 лет будут готовить к «нацсопротивлению»

Украинские власти вводят новую систему военной подготовки молодежи, сообщил представитель минобороны Игорь Хорт.

По его словам, с 14 лет школьники будут включены в программу «национального сопротивления», а в университетах отменят базовую общевоинскую подготовку. По словам Хорта, подростки будут участвовать в военно-патриотических играх «Сокол» и «Джура», а также изучать обновленную дисциплину «Защита Украины».

В школах Украины введут общевоенную подготовку вместо курса «Защита Украины»

В вузах всех студентов обяжут проходить курс по основам национального сопротивления — отказ грозит отчислением. При этом выпускники вузов, по заявлению главы минобороны, в обязательном порядке пройдут базовую военную службу.

Также в стране создаются подготовительные центры для граждан от 18 до 60 лет, желающих пройти обучение. Власти подчеркивают, что таким образом формируют систему обороны, охватывающую все возрастные группы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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