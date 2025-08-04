На Украине школьников с 14 лет будут готовить к «нацсопротивлению»

В вузах всех студентов обяжут проходить курс по основам национального сопротивления — отказ грозит отчислением. При этом выпускники вузов, по заявлению главы минобороны, в обязательном порядке пройдут базовую военную службу.

Также в стране создаются подготовительные центры для граждан от 18 до 60 лет, желающих пройти обучение. Власти подчеркивают, что таким образом формируют систему обороны, охватывающую все возрастные группы, передает «Радиоточка НСН».

