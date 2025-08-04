Фестиваль «Сигнал» в Никола-Ленивце отменили из-за угрозы беспилотников

Фестиваль современной музыки «Сигнал», запланированный на 14-18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, не будет согласован. Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков во «ВКонтакте».

По его словам, решение связано с невозможностью обеспечить безопасность участников, в том числе из-за рисков, связанных с беспилотниками.