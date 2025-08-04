Фестиваль «Сигнал» в Никола-Ленивце отменили из-за угрозы беспилотников

Фестиваль современной музыки «Сигнал», запланированный на 14-18 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, не будет согласован. Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков во «ВКонтакте».

По его словам, решение связано с невозможностью обеспечить безопасность участников, в том числе из-за рисков, связанных с беспилотниками.

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Вирков отметил, что на фоне угроз терроризма и прошлых инцидентов ряд ведомств отказался согласовать проведение мероприятия. Организаторы заявили, что действуют строго в правовом поле и выразили сожаление в адрес тех, чьи планы были сорваны,

В свою очередь организаторы фестиваля назвали сообщения об отмене мероприятия из-за отсутствия согласования с местными властями не соответствующей действительности. Организаторы сообщили, что после крупных мероприятий, прошедших в Калужской области в конце июля, были выдвинуты новые требования по безопасности. На их основе подготовлен ряд мер, которые сейчас согласовываются с профильными службами региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФестивальБеспилотники

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