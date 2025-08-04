Поездки за границу лучше всего организовывать через туроператора, только так турист может гарантировать себе максимальную безопасность и защищённость, а при поездках по России следует внимательно отнестись к информации об условиях отмены брони и сравнивать цены на разных сервисах. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Российские онлайн тревел-агентства (ОТА) значительно нарастили свою долю бронирования гостиничных номеров за последние 3.5 года после ухода сервиса Booking.com. Однако продажи напрямую через сайты и телефоны отелей по-прежнему занимают значительную долю рынка. По данным платформы для отелей TravelLine, на ОТА и туроператоров сейчас приходится порядка 58% всех бронирований. Арутюнов подсветил нюансы брони отелей через турфирму.

«Бронирование через туроператора гарантирует не только выгодные цены, но и безопасность, особенно в выездном туризме. Турпакет с перелётом и проживанием означает полную ответственность оператора за туриста, включая поддержку в форс-мажорах — от задержек рейсов до экстренного вывоза. Самостоятельные бронирования через агрегаторы или отели такой защиты не дают. Что касается цен, миф о «систематически дорогих» российских сервисах не соответствует реальности. Разница зависит от условий отелей, сезонности и каналов сбыта, а локальные платформы предлагают конкурентные тарифы, кешбэк и гибкие условия», - рассказал он.

При этом Арутюнов дал несколько советов, как приобрести путевку за границу или по России, максимально себя обезопасив.