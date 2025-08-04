ЕС отказался от контрмер против США после компромисса по пошлинам
Евросоюз не будет вводить с 7 августа ответные пошлины в отношении США, приостановливая контрмеры на полгода. Об этом сообщила Еврокомиссия после достигнутого торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном.
Согласно заявлению, стороны продолжают работу над финальным совместным документом, как было согласовано 27 июля. В рамках компромисса базовая ставка пошлин на европейские товары составит 15% вместо первоначально заявленных 30%.
Однако договоренность не коснулась тарифов на сталь и алюминий, которые США сохранили на уровне 50%.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях давления со стороны Белого дома достигнутый результат — «максимум возможного, передает «Радиоточка НСН».
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