ЕС отказался от контрмер против США после компромисса по пошлинам

Евросоюз не будет вводить с 7 августа ответные пошлины в отношении США, приостановливая контрмеры на полгода. Об этом сообщила Еврокомиссия после достигнутого торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном.

Согласно заявлению, стороны продолжают работу над финальным совместным документом, как было согласовано 27 июля. В рамках компромисса базовая ставка пошлин на европейские товары составит 15% вместо первоначально заявленных 30%.