СМИ: Послы ЕС обсудят новые антироссийские санкции 10 мая

«Послы ЕС настроены обсудить его [пакет санкций] на встрече в следующую среду, но пока ... непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее», — отмечается в материале.

Послы европейских стран ранее предлагали вводить ограничения против третьих стран, которые нарушают санкции в отношении РФ. Однако, по данным источников, этот вопрос «очень чувствительный», и неизвестно, будут ли меры включены в очередной санкционный пакет.

В апреле стало известно, что Евросоюз может ввести в рамках нового пакета ограничений запрет на транзит ряда товаров через Россию, напоминает «Свободная пресса».

