СМИ: Послы ЕС обсудят новые антироссийские санкции 10 мая

Еврокомиссия в ближайшие дни может предложить новый, одиннадцатый пакет санкций против России, послы стран Евросоюза намерены обсудить его 10 мая. Об этом сообщает Politico.

Bloomberg: Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции

«Послы ЕС настроены обсудить его [пакет санкций] на встрече в следующую среду, но пока ... непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее», — отмечается в материале.

Послы европейских стран ранее предлагали вводить ограничения против третьих стран, которые нарушают санкции в отношении РФ. Однако, по данным источников, этот вопрос «очень чувствительный», и неизвестно, будут ли меры включены в очередной санкционный пакет.

В апреле стало известно, что Евросоюз может ввести в рамках нового пакета ограничений запрет на транзит ряда товаров через Россию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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